Гитанас Науседа остается самым популярным политиком в Литве

Следующими в рейтинге идут председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен , которую 35,5% общественности оценивает положительно, а 35,7% – отрицательно, и председатель Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис , (34,7% – положительно, 36% – отрицательно).

На третьем месте оказался министр национальной обороны Арвидас Анушаускас . Согласно опросу, его положительно оценили 43,9% опрошенных (44% в сентябре), и 23,3% – отрицательно (25,1% в сентябре).

По данным опроса, проведенного 12-21 октября, второе место среди наиболее благосклонно оцениваемых политиков занимает председатель Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте . Ее положительно оценивают 50,8% общества (в сентябре – 48%), отрицательно – 22,9% (23,9% в сентябре).

По-прежнему лучше всего интересам опрошенных отвечают Г. Науседа и В. Блинкявичюте. В то же время при опросе жителей, кто лучше всего представляет их интересы, лидирует Науседа. 14% опрошенных в октябре заявили, что их интересы лучше всего представляет президент. В сентябре так сказали 15,6%.

Второе место в этом рейтинге занимает В. Блинкявичюте. Лучшим представителем интересов ее назвали 10% опрошенных (в сентябре – 9,7%).

Вслед за лидером социал-демократов идет С. Сквернялис. В этом опросе его упомянули 5,5% населения (в сентябре – 4,4%). Следом за ним идут премьер-министр Ингрида Шимоните (в октябре – 4,2%, в сентябре – 5,3%), А. Анушаускас (в октябре – 3,2%, в сентябре – 3%) и председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис (октябрь – 3%, сентябрь – 3,8%).