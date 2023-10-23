Компания группы Литовские железные дороги успешно выполнила тестовые рейсы в Эстонии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„LTG Cargo“
„LTG Cargo“
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Грузовая компания группы Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги – ЛЖД) LTG Cargo, стремящаяся активно расширять свой бизнес в Северной и Западной Европе, готовится к расширению географии международных перевозок. В настоящее время компания проводит важную подготовительную работу, необходимую для получения сертификатов безопасности перевозчика в Латвии и Эстонии. LTG Cargo выполнила первые тестовые рейсы на территории Эстонии, говорится в пресс-релизе компании.

"Расширяясь на западные рынки, мы видим потенциал для соединения со странами Северной Европы, поэтому стремимся создать для клиентов еще более выгодные условия для переноса своих грузоперевозок с автомобильного транспорта на железнодорожный. Ожидается, что новые логистические решения для перевозки грузов на новых рынках будут способствовать укреплению более устойчивого и эффективного железнодорожного сообщения как между странами Балтии, так и между Северной и Западной Европой", – говорит руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.

В ходе этих тестовых рейсов локомотивы LTG Cargo на маршруте Тарту-Валга (город на юге Эстонии, на границе с Латвией)-Тарту оценивались на предмет технических возможностей и компетенции LTG Cargo по перевозке составов на максимально допустимых скоростях. Такие тестовые рейсы необходимы для сертификации локомотивов компании на территории Эстонии и для начала деятельности перевозчика в Эстонии в будущем.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии