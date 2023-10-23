До 11500 евро. Сколько платят и кого ищут белорусские компании в Литве

Число специалистов



C начала года многие ИТ- компании незначительно сократили литовские команды.

Больше других «постарался» EPAM, имеющий самый крупный офис. Если в январе в Литве было зарегистрировано 1,5+ тысяч специалистов компании, то сейчас здесь работает на 100 человек меньше.

Сокращение произошло за счет вильнюсского офиса. Количество зарегистрированных здесь сотрудников уменьшается на протяжении всего года. Если в январе в вильнюсском офисе работало около 1440 человек, то на данный момент уже 1328 (на момент написания материала). В то же время растет штат EPAM в Каунасе: за почти 10 месяцев количество сотрудников увеличилось с 60 до почти 120.

Команду в Вильнюсе также сокращает Wargaming. На протяжении этого года штат компании в Литве доходил до 1000+ сотрудников, но сейчас в вильнюсском офисе зарегистрировано около 950 человек — на 50 меньше, чем в январе.