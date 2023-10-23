Навальный не появился на суде по его иску к колонии. Политик в знак протеста отказался выходить из камеры

Городской суд Коврова рассматривает иск Навального к исправительной колонии № 6 в Мелехово, где он содержится. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что «обычно Алексей участвует в ковровских судах по видеосвязи [из комнаты в колонии № 6], по сегодня его там не было». По ее словам, судебное заседание отложили.