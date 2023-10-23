Жители Литвы уже бронируют усадьбы на зимние праздники: цены могут достигать 2000 евро

Несмотря на то, что в этом году жители Литвы стали бронировать усадьбы раньше, чем делали это прежде, на платформе Booking.com свободные места еще есть. Правда, цены на Новый год немаленькие.

Скромный вариант на 8 человек будет стоить 500 евро, а самый дорогой - 2000 евро.

Вайткувене сказала, что в этом году жители бронируют усадьбы на две ночи, поскольку 1 января - понедельник, значит, ждут три дня выходных.

"Запросов поступает много, налицо оживление. Во время пандемии мы были закрыты, в прошлом году бронировали в последние минуты. В этом году ситуация иная", – заметила она.

По словам Вайткувене, сейчас усадьбы бронируют в основном компании друзей.

"Пока самые популярные варианты - на 20-30 человек с банями, поэтому если вам нужен такой вариант, стоит поспешить, а вот усадьбы для небольших групп - на 10-15 человек - пока точно есть", – отметила она.

По словам главы ассоциации, цены не должны измениться.