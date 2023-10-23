Вильнюсский старый театр представил репертуар на октябрь

28 / 11:00 И 13:00 / СУББОТА

ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК / ПРЕМЬЕРА

Редьярд Киплинг

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Что вы знаете об Африке? Если вы не знаете точных ответов, мы подготовили несколько красочных историй. "Любопытный слоненок" переносит зрителей в настоящие джунгли, где главный герой Слоненок окружен множеством обитателей. А главное, как в настоящем детективе, друзья будут расследовать и искать ответ, почему некогда маленький, похожий на пуговицу, нос слона вдруг так удлинился и стал незаменимым помощником в жизни слона.