Кирилл Касцян. Оптом - не дешевле или Несколько слов вдогонку критикам интервью Тихановской

Немного истории
Режим Лукашенко возник и оформился раньше, чем режим Путина. Пока нынешний российский лидер лишь подбирался к вершинам власти в Кремле, Лукашенко в Беларуси под ширмой нелегитимных референдумов уничтожил систему сдержек и противовесов между ветвями власти и выстроил свою вертикаль. В этом контексте стоит также напомнить об “услуге”, оказанной белорусскому народу высшими российскими чиновниками во главе с тогдашним премьер-министром Виктором Черномырдиным, приехавшими в Минск в ноябре 1996 г. с целью “примирить” Лукашенко с Верховным Советом. В результате этой миссии Лукашенко смог нейтрализовать угрозу импичмента со стороны парламента, а также провел референдум, чем утвердил диктатуру в стране. Не будь этого визита, возможно, мы бы говорили о режиме Лукашенко как о кратком эпизоде в новейшей истории Беларуси. Однако, это уже сослагательное наклонение и оно здесь неуместно. И, наверно, в наш век Тик-Тока об этом уже мало кто помнит.
Когда Путин занял президентское кресло в Кремле, Россия воспринималась многими на Западе как условно демократическая страна, хоть и со своей спецификой. В отличие от режима Лукашенко, находившегося с сентября 1997 г. под санкциями Европейского Союза, Россия долгое время являлась частью “Большой восьмерки”, при этом реализуя интеграционную повестку в отношении Беларуси в политической, экономической и военной сферах. А сказанная в 2005 г. Кондолизой Райс фраза о том, что Беларусь - это последняя диктатура Европы на долгие годы стала своеобразным брендом, по которому узнавали страну. Неудивительно, что тогда многие на западе по причине собственной искренней наивности, недальновидности или, возможно, из-за политического расчета считали, что относительно демократическая Россия сможет повлиять на дальнейшую демократизацию Беларуси.
Причиной этого во многом было незнание белорусской ситуации, вне постсоветского (читай: российского) контекста. Данная проблема в западных странах имела системный характер. Подготовка кадров, которые впоследствии занимались советологией, а потом и постсоветским пространством, фокусировалась на знании России, ее истории, культуры и языка. А остальные страны, в том числе и Беларусь, оставались в тени “старшего брата”. Эта ситуация - не вина белорусов, волею судеб оказавшихся в странах свободного мира. В силу своих возможностей они пытались лоббировать белорусские интересы и доносить знания о стране своего происхождения в государствах, ставших их новой родиной. С подобными проблемами сталкивалась и даже более многочисленная и влиятельная украинская диаспора. В целом, в некоторых сферах, вроде академической, принцип “Россия и все остальные” в отношении постсоветских стран был жив вплоть до начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 г. И белорусы, очевидно, не хотят быть среди этой безликой массы “всех остальных”, тем более в сложившихся геополитических реалиях.
О Давиде и Голиафе
Тихановскую упрекают за ее слова об империалистических амбициях и легитимности Путина, а также нежелании сотрудничать с российским антипутинским движением. И здесь стоит отметить несколько аспектов.
Говоря о политическом аспекте, стоит напомнить, что Путин был вполне рукопожатной фигурой в западных странах вплоть до февраля 2022 г. После своего очередного переизбрания в 2018 г. он был с визитами в Париже, Берлине, Риме, Вене, Будапеште, Хельсинки и Женеве. В последнем случае он встречался с Джозефом Байденом. Все это лишь свидетельствует о его легитимности в качестве избранного президента. В случае с Лукашенко, период с 2015 по 2020 гг., когда в отношении него были сначала приостановлены, а потом сняты санкции, является скорее исключением. В остальное время, для западных политиков он оставался изгоем и нелегитимным диктатором. При этом, в отличие от Путина, он не аннексировал территории, принадлежащие в соответствии с международным правом другим государствам. Поэтому уже из-за разного политического веса Беларуси и России, западные страны демонстрировали в отношении режимов Лукашенко и Путина разный порог допустимости. Поэтому класть их в одну корзину абсолютно некорректно, поскольку весь фокус будет забирать на себя российская проблематика, а белорусский контекст в ней по определению станет третьесортным вопросом. И это убийственно для привлечения внимания к белорусской ситуации и лоббирования белорусских интересов.
Это же касается человеческого и финансового ресурсов. Со времен распада СССР на проекты, связанные с Россией, выделялось несоизмеримо больше средств, чем на Беларусь и ее общество. Кроме того, российская оппозиция в состоянии себя финансировать на уровне гораздо большем, чем белорусская. Но в случае такого сотрудничества, где гарантия, что белорусский контекст не окажется на периферии? Хотя бы потому, что в международном контексте Путин считается бо́льшим злом, чем Лукашенко и, соответственно, свержение его режима по определению будет продвигаться как приоритет. Однако, стоит помнить, что ни победа Украины в войне с Россией, ни свержение путинского режима в России не означают автоматическое свержение режима Лукашенко в Беларуси. Этого белорусское общество должно добиться само, скорее всего при наличии благоприятных внешнеполитических факторов.
Также не стоит сбрасывать со счетов культурный и языковой аспекты. Кто-то скажет, что Беларусь можно демократизировать в рамках общих культурных проектов на русском языке, ибо его все понимают. Да, понимают, но символизм и прагматизм никто не отменял. Символизм заключается в самом наличии такого белорусскоязычного и белорусоцентричного контента. Сейчас, возможно, мало кто вспомнит историю 2005 г., когда Deutsche Welle получила деньги ЕС на организацию программы для Беларуси. Языком вещания был выбран русский, что вызвало недовольство среди демократически настроенных белорусов, поскольку было очевидным проявлением неуважения их идентичности. Кто-то скажет, что хоть что-то лучше, чем ничего. Но ведь приверженность культурному и языковому разнообразию всегда была одной из опор, на которых строился ЕС, и наличие мальтийского или ирландского среди его официальных языков является прекрасным тому свидетельством. Рассмотрение российского и белорусского случаев "оптом" опять же вряд ли оставит достаточно места для белорусскоязычных и белорусоцентричных культурных и медийных продуктов.
Вместо заключения
Можно по-разному относиться к Тихановской и структурам, которые она возглавляет. Однако, в данном случае ее слова прозвучали рационально и, в какой-то степени, своевременно. Проблема белорусского гражданского общества долгое время заключалась в том, что оно в какой-то степени было открыто к контекстам других, в первую очередь россиян и украинцев. В этом терялся собственный стержень, ибо помочь другим можно лишь тогда, когда ты в состоянии помочь самому себе.
Российское гражданское общество, при несоизмеримо больших возможностях все равно пытается играть в транснационализм, стараясь аккумулировать русскоязычный человеческий ресурс из стран бывшего СССР. И критика российскими активистами Тихановской в очередной раз иллюстрирует мировоззрение, которое можно трактовать как непонимание белорусской ситуации и контекста. Поэтому правы те, кто говорит, что российская антипутинская оппозиция не может хоть как-то качественно усилить белорусские демократические силы и тем более помочь в лоббировании белорусских интересов на национальном и международном уровнях. Тем не менее, такое четкое разграничение не отменяет возможностей взаимовыгодного сотрудничества на определенных уровнях.