Кирилл Касцян. Оптом - не дешевле или Несколько слов вдогонку критикам интервью Тихановской

О Давиде и Голиафе

Говоря о политическом аспекте, стоит напомнить, что Путин был вполне рукопожатной фигурой в западных странах вплоть до февраля 2022 г. После своего очередного переизбрания в 2018 г. он был с визитами в Париже, Берлине, Риме, Вене, Будапеште, Хельсинки и Женеве. В последнем случае он встречался с Джозефом Байденом. Все это лишь свидетельствует о его легитимности в качестве избранного президента. В случае с Лукашенко, период с 2015 по 2020 гг., когда в отношении него были сначала приостановлены, а потом сняты санкции, является скорее исключением. В остальное время, для западных политиков он оставался изгоем и нелегитимным диктатором. При этом, в отличие от Путина, он не аннексировал территории, принадлежащие в соответствии с международным правом другим государствам. Поэтому уже из-за разного политического веса Беларуси и России, западные страны демонстрировали в отношении режимов Лукашенко и Путина разный порог допустимости. Поэтому класть их в одну корзину абсолютно некорректно, поскольку весь фокус будет забирать на себя российская проблематика, а белорусский контекст в ней по определению станет третьесортным вопросом. И это убийственно для привлечения внимания к белорусской ситуации и лоббирования белорусских интересов.