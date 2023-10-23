Климатолог представил новый долгосрочный прогноз: зима не за горами

Значительное снижение средней температуры напоминает от том, что зима не за горами. Несмотря на то, что среднесуточная температура пока близка норме (+5,5 – +8,3°C), разница между тем, что было 14-15 октября и и тем, что мы видим сейчас - значительная. 14 октября было рекордное потепление: в Вильнюсе было +19,3°C, +19,7°C, а в Друскининкай +21°C (на западе было прохладнее).

На минувшей неделе наблюдались сильные заморозки в воздухе (-2 – -2,7°C у моря) и еще более сильные на поверхности почвы (до -6°C).

Сегодня уже таких сильных заморозков в Литве не было.

В понедельник давление поднимется, осадков будет немного, температура будет достаточно высокой. Похожей погода будет и во вторник. Со среды погода будет переменчивой: от тепла до прохлады и даже снега.

Вероятно, что холодная масса воздуха охватит большую часть Литвы, поэтому ночью температура опустится до -3 – +2°C, днем будет – +1 – +6°C, местами возможны небольшие осадки.