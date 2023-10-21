Звезды Голливуда приветствуют собравшихся в LITEXPO поклонников

"Мы говорили Вам, что станем еще больше и лучше. В прошлом году нас было больше 25 000, мы хотим увидеть, что нас ждет в эти выходные. У нас проходит самый большой конкурс – и рекордный конкурс cosplay в странах Балтии, Аллея художников выросла в несколько раз, в ней больше 70 человек, увеличилось пространство игр и технологий Baltics Gaming Expo и, конечно, 12 гостей из ярких мировых проектов. Не упустите возможности познакомиться с ними!", – сказал ведущий профессор Джек.
Comic Con Baltics – культовое мероприятие поп-культуры, которое 5-й год подряд проходит в Вильнюсе, в Litexpo. На него собираются около 20 000 поклонников поп-культуры из всех стран Балтийского региона.
Посетители мероприятия смогут лично пообщаться и сделать фото, получить автограф у гостей мероприятия. Comic Con Baltics 2023 проходит 21-22 октября в выставочном центре LITEXPO.