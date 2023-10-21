Президент США обсудил с лидерами ЕС ситуацию вокруг Израиля

Президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, принял в Белом доме председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Главными темами встречи стали конфликт между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС, признанным террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также продолжающаяся война России против Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили отношения с Китаем, борьбу с глобальным изменением климата и некоторые торговые вопросы - в частности, тарифы Соединенных Штатов на сталь и алюминий из Евросоюза.

В совместном заявлении, выпущенном по итогам саммита, стороны еще раз выразили поддержку Израилю и отметили его право на самооборону. При этом лидеры США и Евросоюза призвали Израиль соблюдать международное гуманитарное право.