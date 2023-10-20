Польша: манекен оказался вором

Полиция Варшавы арестовала 22-летнего мужчину, который совершил серию краж в торговом центре польской столицы, выдавая себя за манекен.

Проскользнув в магазин перед закрытием, он надел новую одежду и замер в витрине. До задержания он успел еще украсть драгоценности со стенда в ювелирном киоске.

"Мы никогда не видели ничего подобного", - признался представитель полиции.