Польша: манекен оказался вором

Полиция Варшавы арестовала 22-летнего мужчину, который совершил серию краж в торговом центре польской столицы, выдавая себя за манекен.
Проскользнув в магазин перед закрытием, он надел новую одежду и замер в витрине. До задержания он успел еще украсть драгоценности со стенда в ювелирном киоске.
"Мы никогда не видели ничего подобного", - признался представитель полиции.
Находчивому мужчине, которого подозревают еще в нескольких кражах и ограблениях, грозят 10 лет лишения свободы.
Euronews
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