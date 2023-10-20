Польша: манекен оказался вором

 
Euronews
Will H McMahan / Unsplash
Will H McMahan / Unsplash

Находчивый молодой человек воровал в магазинах, притворившись манекеном.

Полиция Варшавы арестовала 22-летнего мужчину, который совершил серию краж в торговом центре польской столицы, выдавая себя за манекен.

Проскользнув в магазин перед закрытием, он надел новую одежду и замер в витрине. До задержания он успел еще украсть драгоценности со стенда в ювелирном киоске.

"Мы никогда не видели ничего подобного", - признался представитель полиции.

Находчивому мужчине, которого подозревают еще в нескольких кражах и ограблениях, грозят 10 лет лишения свободы.

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Euronews
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