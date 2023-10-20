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Cаммит НАТО в Вильнюсе
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Литва
Общество
В некоторых регионах Литвы в пятницу утром шел снег
ru.DELFI.lt
Pirmasis sniegas Vilniuje
ФОТО:
Made in Vilnius
В пятницу утром многие жители Литвы были удивлены - шел снег. Если в Вильнюсе снег сразу же таял, то в регионах его было больше и местами он накрыл землю белым покрывалом, пишет Made in Vilnius.
Снег шел в Вильнюсе, Тракайском районе, Утене и других городах.
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Литва
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