"На самом деле мы протестуем против исчезновения окон уже 16 лет", — объясняет Маришка Майор, бывшая секс-работница, защищающая этот сектор.

Жители пригородов, куда хотят перенести квартал красных фонарей, обеспокоенные перспективой увидеть "огромный бордель в двух шагах от своих домов", неожиданно присоединились к протесту секс-работников, которые хотят оставаться за своими алыми неоновыми витринами возле каналов исторического центра.

К концу года мэрия должна принять решение об аренде этого скандального "эротического центра", оправдывая его перенос создавамыми неудобствами, связанными с массовым туризмом.

Демонстранты двинулась маршем в направлении к мэрии, Многие из них были в масках в целях анонимности, некоторые несли плакаты с транспаранты с надписями "Спасите квартал красных фонарей" и скандировали: "Не спасайте нас, спасите наши окна".

Сотни секс-работников Амстердама провели в четверг акцию протеста против плана городского совета перенести знаменитый квартал красных фонарей из центра города в пригород.

"В 2007 году причиной, по словам муниципалитета, была борьба с торговлей людьми и жестоким обращением, а теперь — борьба с массовым туризмом", — вздыхает она.

В скандале оказалось замешано даже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое категорически против того, чтобы два из предложенных объектов находились недалеко от его новой штаб-квартиры на юге Амстердама.

Столица Нидерландов, которая пытается избавиться от своего имиджа "города греха", также запустила онлайн-кампанию, призванную отговорить молодых европейцев организовывать мальчишники или другие вечеринки в городе.

После протестов по поводу выбора трех потенциальных мест для центра в феврале мэрия в июне немного скорректировала свой план, пообещав сократить количество мест общественного питания в здании, в котором планируется разместить около сотни мест секс-работников.