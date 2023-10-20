В холодное время года пожары в жилых домах случаются чаще

"Начало отопительного сезона означает увеличение нагрузки на пожарных, горит больше жилых домов", - сказал он радио LRT в пятницу.

А. Гуджяускас отметил, что жители должны позаботиться о своем имуществе.

"Обеспокоены должны быть жители, которые отапливаются твердотопливными печами и имеют в своих домах дымоходы. Это основная причина пожаров. В этом году мы насчитали около 800 пожаров, вызванных этой причиной. Число, конечно, не маленькое. Наступивший отопительный сезон приведет к не одной сотни таких пожаров. Во время отопительного сезона в среднем по этой причине в месяц возникает около 200 пожаров", - рассказал представитель ДПБС.

Однако он заметил, что ситуация постепенно улучшается. "В этом году также уменьшилось количество людей, погибших в результате пожаров, связанных с неисправными печами", - сказал он.