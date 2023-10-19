Германия начинает кампанию по трудоустройству украинских беженцев

Власти Германии пытаются решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы и проблемы, связанные с высоким уровнем миграции.

После вторжения России в Украину в прошлом году Германия приняла более 1 млн украинцев, а также большое количество беженцев и мигрантов из других стран. В отличие от других прибывших, украинцы сразу же получают статус резидента в Германии и 26 других странах ЕС.

По словам министра труда Хубертуса Хайля, 132 000 украинцев уже нашли работу.

"Это успех, но далеко не достаточный, — сказал он журналистам в среду в Берлине. — Настало время вступить в новую фазу".

Если учесть украинцев и других лиц, которые недавно прошли или вскоре пройдут интеграционные курсы, включающие изучение языка, то "потенциал рынка труда составляет около 400 000 человек", которые в настоящее время получают пособия и уже говорят по-немецки.

"Время приступить к работе"