Премии имени Сахарова посмертно удостоена иранка Махса Амини

Массовые протесты после смерти Махсы Амини Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти в Тегеране отрицают это.

Иранская курдка Махса Амини посмертно объявлена лауреатомпремии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2023 году. Вторым лауреатом премии этого года стало иранское массовое движение за права женщин под лозунгом "Женщины, жизнь, свобода!". Об этом объявил в четверг, 19 октября, Европейский парламент.

Смерть Амини вызвала по всему Ирану массовые акции протеста под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!" Они шли на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семь мужчин были казнены.

Премия Европарламента имени Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.