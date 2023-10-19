Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta и TikTok в связи с распространением дезинформации

 
Euronews
"Meta"
"Meta"
ФОТО: Shutterstock

Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta и TikTok в связи с распространением дезинформации и "незаконного контента".

Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении социальных сетей Meta (Facebook, Instagram) и TikTok в связи с распространением "ложной информации" и "незаконного контента" после нападения ХАМАС на Израиль.

Брюссель обратился к руководствудвух платформ с просьбой предоставить подробную информацию о мерах, принимаемых ими для предотвращения этого, говорится в пресс-релизе.

В Еврокомиссии пояснили, что направили официальный запрос о предоставлении информации Meta и TikTok через неделю после того, как запустили аналогичную процедуру в отношении X (бывший Twitter) в соответствии с новым европейским законодательством о цифровых услугах Digital Services Act (DSA).

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