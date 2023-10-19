В Запорожье разобрали завалы пятиэтажки после удара РФ, количество погибших увеличилось

“Погибли пять человек, еще пять травмированы. Спасатели также обнаружили под завалами испуганного котика, которого освободили и передали хозяину”, - рассказали в пресс-службе министерства.

Поисковая операция продолжалась более 20 часов. Работа осложнялась постоянными воздушными тревогами, и была угроза обрушения конструкций.