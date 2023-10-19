В рамках "чекового" скандала под подозрением ССР бывший член горсовета столицы Дмитриев

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
ФОТО: DELFI / Rinatas Chairulinas
Служба спецрасследований проводит расследование в связи со злоупотреблениями членов горсоветов при использовании средств на презентацию. Подозрения в рамках этого расследования предъявлены бывшему члену горсовера столицы Сергею Дмитриеву.

ССР сообщает, что Дмитриева подозревают в злоупотреблении, мошенничестве, подделке документов и их использовании. Это первый политик, которому предъявлены обвинения в рамках "чекового" скандала.

По данным расследования, Дмитриев имел право на получение средств на оплату аренды офиса. В 2019–2023 гг. он заключил возможно фиктивный договор об аренде с частной компанией, принадлежащей его супруге и в корыстных целях ежемесячно с сентября 2019 по апрель 2023 г. предъявлял администрации, как предполагают, фиктивные финансовые документы. По данным правоохраны, таким образом член горсовета нанес муниципалитету большой моральный урон и обманным путем получил около 9000 евро.

ССР сообщает, что 17 октября в доме у Дмитриева был проведен обыск, Дмитриева и его супругу информировали о том, что они находятся под подозрением.

Сейчас ССР расследует эпизоды злоупотребления, связанные с членами 14 горсоветов: Шяуляя, Мажейкяйского района, Мариямполе, Неринги, Шилутского района, Пагегяй, Каунаса., Каунасского района, Йонавского района, Игналинского района, Вильнюса, Лаздийского района, Алитусского района и Укмергского района.

Расследования проводят с целью уточнения и оценки возможного злоупотребления выплатами для членов горсоветов, связанными с их деятельностью.

Расследования были начаты, когда появилась публичная информация о непрозрачном использовании этих средств членами горсоветов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии