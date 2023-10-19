Лавров в Пхеньяне: "Отношения России и КНДР вышли на новый стратегический уровень"

Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Глава российского МИДа завершает двухдневный визит в Пхеньян.

Лавров заявил, что страны ищут "конструктивные альтернативы эскалации напряженности" в регионе. В частности он обвинил США в "перемещении в регион стратегической инфраструктуры", "включая ядерные элементы", и назвал "опасной" военную политику США и их японских и южнокорейских союзников в отношении Северной Кореи.