Риши Сунак прилетел в Израиль

 
bbcrussian.com
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг утром прибыл в Израиль.

Его визит был анонсирован накануне поздно вечером.

Британский премьер планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским президентом Исааком Херцогом.

Визит продлится два дня — как сообщила пресс-служба британского правительства, Сунак посетит и другие страны региона.

«Смерть каждого мирного гражданина — это трагедия, а, начиная с ужасающего теракта, совершенного ХАМАС, погублено уже слишком много жизней. — говорится в заявлении Сунака, обнародованном перед визитом. — Удар по больнице Аль-Ахли должен стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы вместе избежать опасной эскалации конфликта. Я позабочусь о том, чтобы Соединённое королевство было в авангарде этих действий».

18 октября с визитом в Израиле побывал президент США Джо Байден, 17 октября в страну прилетал канцлер Германии Олаф Шольц.

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