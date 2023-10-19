Риши Сунак прилетел в Израиль

Его визит был анонсирован накануне поздно вечером.
Британский премьер планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским президентом Исааком Херцогом.
Визит продлится два дня — как сообщила пресс-служба британского правительства, Сунак посетит и другие страны региона.
«Смерть каждого мирного гражданина — это трагедия, а, начиная с ужасающего теракта, совершенного ХАМАС, погублено уже слишком много жизней. — говорится в заявлении Сунака, обнародованном перед визитом. — Удар по больнице Аль-Ахли должен стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы вместе избежать опасной эскалации конфликта. Я позабочусь о том, чтобы Соединённое королевство было в авангарде этих действий».
18 октября с визитом в Израиле побывал президент США Джо Байден, 17 октября в страну прилетал канцлер Германии Олаф Шольц.