В Польше мужчина напал на группу детсадовцев во время прогулки

Инцидент произошел около 10 утра. "В какой-то момент пожилой мужчина напал на одного из дошкольников и ударил его ножом в грудь", — рассказал пресс-секретарь полиции Познани Анджей Боровяк.

Врачи оперативно прибыли на место и оказали потерпевшему медицинскую помощь. Ребенка успели доставить в больницу, однако от полученного ранения он скончался около полудня.

По словам Боровяка, свидетельницей преступления стала сотрудница полиции, не находившаяся в этот момент при исполнении служебных обязанностей. Сообщается, что вместе с еще одним прохожим они смогли нейтрализовать нападавшего и оповестить о случившемся экстренные службы.