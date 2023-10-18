Правда, что “продукты с логотипом какао и надписью Cocoa Life принадлежат организации, которая производит медицинские опыты над людьми”?

Тезисы
На продуктах с логотипом лягушки, которые производит организация, ответственная за медицинские эксперименты над людьми появился новый логотип: стручок какао в зеленом круге с надписью.
Вердикт
Маркировка продуктов при помощи логотипа с лягушкой с надписью Rainforest Alliance означает, что такие продукты являются экологическими. Продукты с новым логотипом, на которых изображен стручок какао в разрезе, принадлежат Mondelēz International, транснациональной компании, производящей продукты питания. Знако означает, что фермеры, которые выращивают стручки какао для производства шоколада, прошли обучение методам сохранения природных ресурсов, включая защиту и восстановление лесов. Наш вердикт – автор видео вводит зрителей в заблуждение и распространяет ложную информацию.
Комментарий Детектор лжи
Сладости, на которых виднеется логотип с изображением стручка какао в разрезе, принадлежат Mondelēz International, транснациональной компании, производящей продукты питания. Логотип разрезанного стручка какао с надписью Cocoa Life означает, что фермеры, которые выращивают стручки какао для производства шоколада, прошли обучение методам сохранения природных ресурсов, включая защиту и восстановление лесов. Поскольку компании Mondelēz International принадлежат права на такие бренды, как Oreo, Milka, Toblerone, Milka, Cadbury, Belvita, Barni, 7Days и многие другие, маркировку Cocoa Life мы увидим также и на упаковках таких продуктов. Подробно о программе Cocoa Life и целях, к которым она стремится, можно узнать здесь. Обвинения в том, что как программа Cocoa Life, так и Mondelēz International, занимаются деятельностью в области медицины и проводят медицинские опыты на людях – чепуха, которая не стоит и выеденного яйца.
Такими же несостоятельными обвинениями являются и тезисы, выдвигаемые любителями конспирологии по отношению к продуктам, на упаковках которых находится логотип с лягушкой. Сторонники теории заговора утверждают, что таким образом маркируются продукты, в составе которых присутствует мРНК вакцина, чтобы спровоцировать у людей начало болезни. С нашим материалом на эту тему можно ознакомиться здесь. Логотип лягушки на упаковках продуктов означает, что сертифицированный ингредиент был произведен с использованием методов, поддерживающих три основных принципа устойчивого развития: социальный, экономический и экологический. С требованиями к фермерским хозяйствам, которые они должны выполнить, чтобы получить сертификат от Rainforest Alliance, можно ознакомиться здесь. Здесь можно узнать, какие продукты, каких торговых брендов уже получили сертификат. Список сертификатов своих продуктов публикует в Литве, например, торговая сеть Lidl. Отдельно нам бы хотелось отметить, что Rainforest Alliance, как и программа Cocoa Life, не занимается медицинской деятельность и не испытывает на людях влияние каких-либо медицинских препаратов.
В Литве за качество и безопасность продуктов отвечает Государственная продовольственно-ветеринарная службы. Никаких сообщений либо предупреждений об опасности продуктов с маркировкой, с зеленой лягушкой либо с лого Cocoa Life инспекция не опубликовала. В Европейском Союзе действуют правила маркировки продуктов питания, изложенные в Постановлении Европейского парламента и Совета (ЕС) о предоставлении потребителям информации о продуктах питания. Информация на упаковке должна быть разборчивой и не может вводить покупателей в заблуждение.
- Источники
- Mondelēz International – что это за компания
- Cocoa Life – что это такое
- Что означает логотип “сертифицирован Rainforest Alliance”?
- Rainforest Alliance: стандарт устойчивого сельского хозяйства 2020: требования к фермерам
- Список продуктов торговых брендов получивших сертификат Rainforest Alliance
- Постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) о предоставлении потребителям информации о продуктах питания