Правда, что “продукты с логотипом какао и надписью Cocoa Life принадлежат организации, которая производит медицинские опыты над людьми”?

Такими же несостоятельными обвинениями являются и тезисы, выдвигаемые любителями конспирологии по отношению к продуктам, на упаковках которых находится логотип с лягушкой. Сторонники теории заговора утверждают, что таким образом маркируются продукты, в составе которых присутствует мРНК вакцина, чтобы спровоцировать у людей начало болезни. С нашим материалом на эту тему можно ознакомиться здесь. Логотип лягушки на упаковках продуктов означает, что сертифицированный ингредиент был произведен с использованием методов, поддерживающих три основных принципа устойчивого развития: социальный, экономический и экологический. С требованиями к фермерским хозяйствам, которые они должны выполнить, чтобы получить сертификат от Rainforest Alliance, можно ознакомиться здесь. Здесь можно узнать, какие продукты, каких торговых брендов уже получили сертификат. Список сертификатов своих продуктов публикует в Литве, например, торговая сеть Lidl. Отдельно нам бы хотелось отметить, что Rainforest Alliance, как и программа Cocoa Life, не занимается медицинской деятельность и не испытывает на людях влияние каких-либо медицинских препаратов.