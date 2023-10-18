Пьяный литовец с друзьями попал на катере на границу с Россией

Сотрудники Пагегяйского пограничного отряда с помощью систем наблюдения обнаружили гражданское плавсредство вблизи российской границы. В нем находились мужчины 42, 43 и 45 лет.

Сразу же на место происшествия направился пограничный патруль, чтобы предупредить находящихся в катере о том, что они в опасной близости к государственной границе. В результате у пограничников возникло подозрение, что капитан судна не трезв.

Чтобы проверить свои подозрения, представители VSAT попросили "путшественников" причалить к пристани стационарного наблюдательного пункта. Там выяснилось, что у капитана опьянение (1,14 промилле).