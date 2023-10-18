Ассоциация строителей предлагает строить в Вильнюсе не бомбоубежища, а метро

"По моим данным, при проектировании бомбоубежищ сейчас их оборудуют в паркинге. Поскольку конкретных требований нет, смотрят, чтобы не было окон и прочего сообщения с наружной частью, они выдают такой паркинг за убежище. (…) Абстрактные требования есть, но мы ждем более конкретные, может, до конца года появятся", – сказал LRT Гедвилас.

Гедвилас прибавил, что пока Министерство окружающей среды не представило ни критерии, ни требования к будущим бомбоубежищам в новых зданиях, поэтому ими обычно становятся подземные гаражи.

"Если начать проектирование метро в Вильнюсе сейчас, оно появится через 10–12 лет. Зато в 2035 г. у нас будет постройка, которая защитит большую часть вильнюсцев", – прибавил он.

"Отдельное содержание бомбоубежищ обходится дороже, особенно там, где концентрация людей велика. Например, в столице дешевле обойдется проектирование и строительство метро. (…) Я видел, что происходит в киевском метро, поэтому, думаю, нам надо заботиться не только о судьбе многоквартирных домов, но и о комплексном объекте инфраструктуры", – сказал LRT Гедвилас.

Председатель парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас мобратил внимание на то, что нынешняя ситуация, когда убежищами делают паркинги, его не удовлетворяет.

"Я видел в Украине, как выглядит настоящее убежище и бомбоубежище. Это можно сделать и сделать хорошо. В Украине мы уже выделяем на это ресурсы, эту логику надо перенести и в Литву", – сказал политик.

"Я бы приветствовал серьезные взвешенные дискуссии о метро в Вильнюсе", – прибавил он и призвал министерство быстрее подготовить регламент с требованиями к убежищам.

Вице-министр охраны окружающей среды Дайва Матусявиче сказала, что нормы готовят, и они появятся в этом году.

Напомним, что советник президента Кястутис Будрис во вторник на Žinių radijаs критиковал министерство за то, что до сих пор не разработаны правила к убежищам и бомбоубежищам. По его словам, такую задержку можно объяснить лишь нежеланием что-то делать.

По данным главы МВД Агне Билотайте сейчас в Литве есть убежища для защиты 30% жителей страны.