В Литве заработало четыре парка аккумуляторных батарей, необходимых для отключения от кольца БРЭЛЛ

Как сообщил в среду радио LRT Д. Крейвис, парки аккумуляторных батарей позволят не терять энергоснабжение в случае колебаний частоты электроэнергии.

"Эта система будет гарантировать, что в случае какой-либо чрезвычайной ситуации у нас не будет так называемого отключения электроэнергии. Если в системе произойдет какое-либо колебание частоты, какой-либо инцидент, батареи тут же включатся и стабилизируют все электроснабжение страны", - сказал Д. Крейвис.

По его словам, аккумуляторные парки – еще один важный шаг на пути повышения энергетической независимости от России.

Д. Крейвис подчеркнул, что страны Балтии намерены отключиться от кольца БРЭЛЛ и синхронизироваться с Западной Европой в 2025 году.

"В следующем году, в августе, мы все дружно выходим из кольца БРЭЛЛ, сообщаем, что не продлеваем его, и в начале 2025 года все страны Балтии выходят на испытание самостоятельной работы и присоединяются к европейской системе", - утверждает Д. Крейвис.