ВСУ: в результате ударов по аэродромах Луганска и Бердянска российские войска "понесли значительные потери"

Как утверждается, ССО получили информацию о том, что российские войска разместили на аэродромах "значительное количество" авиационной и специальной техники, а также боеприпасов. После проверки эти данные и координаты аэродромов были переданы подразделениям ВСУ, которые, как следует из сообщения, в ночь на 17 октября нанесли удар по аэродромам.