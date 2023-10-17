В Беларуси второй энергоблок БелАЭС хотят запустить в промышленную эксплуатацию до конца года

"Второй энергоблок станции сейчас работает на номинальной мощности. В рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации выполнено более 440 испытаний на различных режимах работы блока. Для приемки в эксплуатацию второго энергоблока к работе приступили приемочные комиссии по направлениям, ведется работа над оформлением необходимых документов. Организована работа правительственной приемочной комиссии, ее возглавляет заместитель премьер-министра Петр Пархомчик. Планируется, что в этом году второй энергоблок будет сдан в эксплуатацию", — рассказал Виктор Каранкевич.