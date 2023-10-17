В Беларуси второй энергоблок БелАЭС хотят запустить в промышленную эксплуатацию до конца года

"Второй энергоблок станции сейчас работает на номинальной мощности. В рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации выполнено более 440 испытаний на различных режимах работы блока. Для приемки в эксплуатацию второго энергоблока к работе приступили приемочные комиссии по направлениям, ведется работа над оформлением необходимых документов. Организована работа правительственной приемочной комиссии, ее возглавляет заместитель премьер-министра Петр Пархомчик. Планируется, что в этом году второй энергоблок будет сдан в эксплуатацию", — рассказал Виктор Каранкевич.
По его словам, с 3 ноября 2020 года, момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока, БелАЭС позволила заместить столько природного газа, что «снижение валютной нагрузки на экономику составило более 650 миллионов долларов».
Министр рассказал, что на прошлой неделе в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации на втором энергоблоке завершилось комплексное опробование оборудования. Оно проводилось в течение 15 суток для подтверждения его соответствия проектным характеристикам и требованиям безопасности.
Напомним, в начале октября в Минэнерго РБ не знали даже сроков промышленного пуска второго энергоблока БелАЭС. Хотя ранее сообщалось, что это произойдет в октябре. В апреле говорилось и про «до конца года».