К. Будрис: информационные атаки на школы в Литве выявили проблемы в управлении ведомствами

"Просто исходя из характера, распространенности и широкого списка целей, я бы не торопился с категорическими выводами о том, кем могут быть эти отправители (…) С установлением (ответственности – ELTA) следует повременить, поскольку мы знаем из прошлого, что за некоторыми кибератаками или фейковыми сообщениями не обязательно стояли враждебные государства или их службы – иногда это были наши юные сограждане", – сказал К. Будрис.

"В данном случае необходимо дождаться ответа служб, если удастся его получить", – добавил он.

К. Будрис также подчеркивает, что в процессе реагирования на массовую рассылку сообщений о предположительно заложенных взрывных устройствах в стране выявились определенные пробелы в подготовке учреждений и ведомств к таким случаям.