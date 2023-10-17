СМИ: тамбовский хлебозавод начал выпускать FPV-дроны

В пропагандистских "Вестях недели" телеканала "Россия-24" показали репортаж с Тамбовского хлебозавода, на котором, как утверждается, теперь производят еще и FPV-дроны. В репортаже показано производство дронов-камикадзе "Бекас" в помещении рядом с цехами, где пекут хлеб, а также испытания одного из них на манекене, которого посадили в автомобиль-"буханку" с наклейкой "Азов", сообщает The Insider.