Завершилось приглашение к утилизации асбестовых отходов: поступило 33 заявки

"Приоритетное право на выделение средств получили те самоуправления, где в 2023 году из-за стихийных ураганов в Литве была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, во время которой была повреждена асбестовая кровля", – сообщил руководитель Отдела природоохраны Департамента национального управления программами АУПОС Видас Сташаускас.

Несмотря на короткий срок действия приглашения и планируемое использование средств еще в этом году, потребность в средствах оказалась гораздо выше запланированной. С учетом этого будет составлен основной список проектов, а остальные проекты будут включены в резерв. Сейчас рассматриваются варианты возможности финансирования всех потребностей, будет принято решение о финансировании проектов из резервного списка и проекты будут включены в основной список до 31 октября 2023 г.