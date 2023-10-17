Литва: ночью и утром учреждения получили 1000 сообщений с угрозами взрыва

"На ул. Сантаришкю в детском саду обнаружили подозрительные вещи, введен план "Щит", – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, в полицию об этом сообщили в 10 ч. Подозрительные вещи нашли на крыше садика. Этот садик, как и многие другие, во вторник получил сообщение с угрозами.
По словам Матониса, на место происшествия выехали саперы "Араса".
"До 8 часов утра в полицию поступило 170 заявлений (от учреждений о полученных ими угрозах взрыва). На данный момент зафиксировано 1000 случаев", – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.