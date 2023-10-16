В закупках Litexpo для саммита НАТО выявлены нарушения

"Служба, изучив все полученные документы, объяснения и обстоятельства закупок, подготовила заключения оценки этих закупок. В оценочных заключениях служба не ставит под сомнение важность мероприятия НАТО, а также факт возложения на закупающую организацию обязательства по выполнению поставленных Правительством задач, тем не менее, обстоятельства, указанные закупающей организацией, не соответствуют категории непредвиденных событий, следовательно, она нарушила принципы равенства и прозрачности, закрепленные в Законе о государственных закупках, проведя закупки путем необъявленных переговоров", – указывается в пресс-релизе.