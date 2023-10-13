ПАСЕ призвала европейские страны признать Путина нелегитимным

В ПАСЕ подчеркнули, что Путин уже с 2000 года удерживает власть в России в качестве президента или премьер-министра. Принятые в 2020 году поправки в российскую Конституцию теперь позволяют ему занимать высший пост до 2036 года. В сочетании с репрессиями против оппонентов внутри России и с нападением на Украину это приводит Ассамблею к выводу, что в политической системе страны президентская власть перестала быть контролируемой.

"Неограниченная власть президента в течение столь долгого времени в отсутствие сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимый суд, свободная пресса и живое гражданское общество, превратила Россию по факту в диктатуру", - сказано в документе.

В единогласно принятой резолюции ПАСЕ постановляет, что продолжение президентства Путина после 2024 года будет рассматриваться как нарушение и российской Конституции, и международных правовых принципов.