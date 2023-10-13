ISW: российские войска ведут масштабное наступление в районе Авдеевки

 
bbcrussian.com
Rusijos kariai
Rusijos kariai
ФОТО: Imago / Scanpix
Американский институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке пишет, что пересматривает свою оценку российских атак в районе Авдеевки Донецкой области. Теперь эксперты ISW полагают, что российские войска, вероятно, начали масштабное и продолжительное наступление в районе Авдеевки.

В сводке говорится, что 10 октября российские войска одновременно атаковали северо-запад, запад и юг Авдеевки, используя бронетанковые штурмовые группы, вертолеты и артиллерию.

Увеличение количества бронетехники и самолетов — наряду с постоянными наземными атаками — указывает на то, что российские силы проводят наступательную операцию, более значительную по масштабам и замыслам, чем ранее оценивал ISW, говорится в сводке.

При этом эксперты отмечают, что по состоянию на 12 октября российские войска не добились каких-либо крупных прорывов возле Авдеевки и вряд ли смогут сразу отрезать украинские силы в городе.

По оценкам ISW, с 10 октября российские войска захватили 4,52 кв. км территории с разных направлений вокруг Авдеевки, но заявления некоторых российских источников о большем продвижении Институт считает преувеличенными.

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