Тихановская призвала мэра Вильнюса поддержать белорусские инициативы

 
Reform.by
ФОТО: X (ex Twitter)

Светлана Тихановская встретилась с мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом.

"Путин, Гаага ждет тебя" — этот баннер украшает верхнюю часть мэрии Вильнюса, города, известного своим политическим троллингом. С мэром Вильнюса мы обсудили поддержку белорусских военных добровольцев в Украине и помощь белорусам, проживающим в Литве", – написала она в Х после встречи.


Как сообщил "Позірк" со ссылкой на советника Тихановской Франака Вячорку, в том числе речь шла об интеграции белорусских организаций в городскую жизнь литовской столицы, их приглашении на фестивали и другие мероприятия, также были переданы другие просьбы и высказаны пожелания.

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