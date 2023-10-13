Тихановская призвала мэра Вильнюса поддержать белорусские инициативы

" Путин , Гаага ждет тебя" — этот баннер украшает верхнюю часть мэрии Вильнюса, города, известного своим политическим троллингом. С мэром Вильнюса мы обсудили поддержку белорусских военных добровольцев в Украине и помощь белорусам, проживающим в Литве", – написала она в Х после встречи.



Как сообщил "Позірк" со ссылкой на советника Тихановской Франака Вячорку, в том числе речь шла об интеграции белорусских организаций в городскую жизнь литовской столицы, их приглашении на фестивали и другие мероприятия, также были переданы другие просьбы и высказаны пожелания.

