Социал-демократы поддержат импичмент Жемайтайтиса

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Парламентская фракция Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) поддержит импичмент депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, печально известного своими антисемитскими заявлениями, заявила лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте.

По словам политика, социал-демократы решили поддержать эту инициативу в ответ на последние заявления депутата Сейма после нападения "Хамас" на Израиль.

"Решение было принято, когда выяснилось, что депутат Сейма Р. Жемайтайтис попросту ведет себя так, как не должен себя вести депутат Сейма. И даже после начала войны, когда "Хамас" убивал ни в чем не повинных людей, он продолжает сеять ненависть к еврейскому народу, к евреям", – сказала В. Блинкявичюте в интервью для радиостанции Žinių radijas.

"Это просто непростительно, это уже системные вопросы, и наряду с правовой оценкой в ​​прокуратуре должна быть дана и оценка в Сейме", – добавила она.

Председатель СДПЛ отмечает, что на этой неделе социал-демократы вошли в состав специальной комиссии по импичменту, сформированной Сеймом.

"Мы, социал-демократы, делегировали своего представителя в комиссию, занимающуюся подготовкой документов по импичменту, – Довиле Шакалене – и мы действительно поддержим импичмент", – подчеркнула В. Блинкявичюте.

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