Мэр Вильнюса: самоуправление и впредь будет предпринимать необходимые меры для сохранения деревьев

"Данным постановлением прокуратура выразила мнение, что самоуправление обязано осуществлять надлежащий надзор за деревьями: это означает, что в данном случае даже на арендованном участке самоуправление может и в то же время обязано обеспечить надлежащее состояние деревьев, то есть предпринимать не только пассивные, но и активные действия", – говорится в распространенном самоуправлением комментарии В. Бенкунскаса.

"Прокуратура по сути подтвердила, что решения самоуправления не выдавать разрешение на вырубку деревьев являются обоснованными, и подтвердила, что ЗАО "Dobilo daigas" также в курсе, что для вырубки деревьев требуется разрешение самоуправления, которое компания пытается получить и муниципальный отказ от выдачи которого она обжаловала", – добавил В. Бенкунскас.

По словам столичного градоначальника, самоуправление и впредь будет предпринимать необходимые меры для сохранения деревьев.