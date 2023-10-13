Мэр Вильнюса: самоуправление и впредь будет предпринимать необходимые меры для сохранения деревьев

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В ответ на предупреждение прокуратуры о должной защите деревьев, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас говорит, что правоохранительные органы, по сути, подтвердили, что самоуправление имеет право предпринимать не только пассивные, но и активные действия, а решения не выдавать разрешение на вырубку деревьев в столичном сквере Ромена Гари является, по словам мэра, обоснованным.

"Данным постановлением прокуратура выразила мнение, что самоуправление обязано осуществлять надлежащий надзор за деревьями: это означает, что в данном случае даже на арендованном участке самоуправление может и в то же время обязано обеспечить надлежащее состояние деревьев, то есть предпринимать не только пассивные, но и активные действия", – говорится в распространенном самоуправлением комментарии В. Бенкунскаса.

"Прокуратура по сути подтвердила, что решения самоуправления не выдавать разрешение на вырубку деревьев являются обоснованными, и подтвердила, что ЗАО "Dobilo daigas" также в курсе, что для вырубки деревьев требуется разрешение самоуправления, которое компания пытается получить и муниципальный отказ от выдачи которого она обжаловала", – добавил В. Бенкунскас.

По словам столичного градоначальника, самоуправление и впредь будет предпринимать необходимые меры для сохранения деревьев.

"Компания "Dobilo daigas" должна учитывать позицию прокуратуры, принятое постановление и руководствоваться им, а самоуправление продолжит, как это было до сих пор, предпринимать необходимые шаги для сохранения деревьев", – подчеркнул он.

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