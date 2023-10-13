Школы и детские сады в Литве массово получают письма с угрозами взрывов

"С 6 часов утра поступило 140 писем на русском языке с угрозами взорвать школы и детские сады в разных городах страны", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Позже представитель полиции уточнил, что в учебные заведения поступило более 300 писем с угрозами взрывов.

В Клайпеде в четверг 18 школ и детских садов получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке в учреждениях, однако взрывчатых веществ обнаружено не было.

В Литве в пятницу усилена работа полиции на объектах еврейской общины. По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, охрана объектов, связанных с еврейской общиной, усилена уже с субботы, после нападения террористической группировки "Хамас" на Израиль.

"Основное внимание уделяется тем объектам, где будут находиться люди, но при этом под наблюдением будут находиться и такие объекты, как синагоги, мемориалы, кладбища", – пояснил представитель полиции.