Президент о визите спикера Сейма на Тайвань: надеемся это привлечет новые инвестиции

"Президент надеется, что запланированный визит спикера Сейма на Тайвань будет способствовать развитию экономических отношений между Литвой и Тайванем и в долгосрочной перспективе привлечет больше тайваньских инвестиций в Литву, возможности которых обсуждались в 2021 г., когда тайваньцы открывали свое представительство в Вильнюсе", – говорится в письменном комментарии, направленном пресс-службой президента агентству ELTA.

В среду правление Сейма одобрило визит спикера Сейма В. Чмилите-Нильсен на Тайвань и в Японию 21-29 октября.

О планах посетить Тайвань В. Чмилите-Нильсен упоминала и раньше – после официального визита главы тайваньского парламента Ю Си-Куна в Литву в июле прошлого года.

Тогда старший советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что, отправляясь в Тайбей, необходимо оценить вопросы безопасности и "подумать о том, насколько это соответствует интересам Литвы".