Президент о визите спикера Сейма на Тайвань: надеемся это привлечет новые инвестиции

"Президент надеется, что запланированный визит спикера Сейма на Тайвань будет способствовать развитию экономических отношений между Литвой и Тайванем и в долгосрочной перспективе привлечет больше тайваньских инвестиций в Литву, возможности которых обсуждались в 2021 г., когда тайваньцы открывали свое представительство в Вильнюсе", – говорится в письменном комментарии, направленном пресс-службой президента агентству ELTA.
В среду правление Сейма одобрило визит спикера Сейма В. Чмилите-Нильсен на Тайвань и в Японию 21-29 октября.
О планах посетить Тайвань В. Чмилите-Нильсен упоминала и раньше – после официального визита главы тайваньского парламента Ю Си-Куна в Литву в июле прошлого года.
Тогда старший советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что, отправляясь в Тайбей, необходимо оценить вопросы безопасности и "подумать о том, насколько это соответствует интересам Литвы".
В делегацию В. Чмилите-Нильсен войдут представители четырнадцати литовских компаний и четырех бизнес-ассоциаций. Цель бизнес-миссии – развитие возможностей сотрудничества в сфере информационных технологий и инноваций. В бизнес-миссии также примут участие вице-министр финансов, руководитель отдела развития финансового рынка Банка Литвы, представители Агентства инноваций и Конфедерации бизнеса Литвы.
Во время визита планируется подписать два меморандума о взаимопонимании в области здравоохранения и избежания двойного налогообложения. Второй меморандум, по словам главы парламента, создаст условия для увеличения тайваньских инвестиций в Литву.