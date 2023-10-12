Глава МИД: нельзя позволять террористическим организациям, таким как "Хамас", наживаться за счет средств ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что такие террористические организации, как напавшая на Израиль "Хамас", не должны наживаться за счет финансов Европейской комиссии (ЕК). Поэтому политик считает, что пересмотр политики Брюсселя относительно поддержки Палестины является рациональным.

"Нельзя позволять террористическим организациям, таким как "Хамас", наживаться за счет финансирования со стороны ЕС. Поэтому пересмотр политики Еврокомиссии по поддержке является рациональным шагом вперед", – заявил глава дипломатии страны на совместной с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Каире.

"В то же время важно подчеркнуть, что пересмотр не означает приостановку помощи палестинцам, сталкивающимся с огромными гуманитарными вызовами", – отметил Г. Ландсбергис.

Министр подтвердил, что Вильнюс осуждает теракты "Хамас". По его словам, Израиль имеет право защищаться от нападений, "не выходя за рамки норм международного гуманитарного права".

"Поскольку Израиль и Палестина находятся в центре внимания всего мира, я хочу еще раз подчеркнуть, что Литва осуждает жестокие террористические атаки ХАМАС против Израиля. Литва скорбит вместе с семьями погибших и требует немедленного освобождения всех заложников", – отметил Г. Ландсбергис.

"Так как Израиль сталкивается с беспрецедентными нападениями, страна имеет полное право защищать себя в рамках международного гуманитарного права, особенно для защиты гражданского населения", – сказал он.
Выступая перед собравшимися в Каире журналистами, Г. Ландсбергис отметил, что, несмотря на события в ближневосточном регионе, миру нельзя забывать о войне в Украине. «Когда внимание сосредоточено на Израиле и Палестине, крайне важно сохранить обязательства перед Украиной, поскольку она продолжает противостоять российской агрессии.

И несмотря на то, что географически эта война идет на европейском континенте, она имеет огромное влияние на весь мир", – заявил Г. Ландсбергис, подчеркнув стремление россиян воспрепятствовать экспорту украинского зерна.

"По твердому убеждению Литвы, победа Украины в этой войне и восстановление ее полной территориальной целостности — единственный способ восстановить стабильность и основанный на правилах порядок в Европе и мире. Поэтому наш долг и общий интерес – помочь Украине выиграть войну всеми возможными способами", – пояснил он.

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