О том, что тезис российских пропагандистов о связи вспышки легионеллеза с некими секретными американскими биолабораториями является фейком, свидетельствует дальнейшая картина распространения данного заболевания в Польше. Единичные случаи заражения имели место еще в трех воеводствах, при этом заразившиеся не находились в течение последнего времени в Жешове. В целом в последнее время в Польше увеличилось количество тестов на наличие данной бактерии. Как отмечают польские врачи, “легионелле не нужен ни заговор, ни чрезвычайная ситуация. У нас была погода, благоприятствующая развитию бактерий, потому что много дней стояла жара и легионелла могла размножаться во многих водопроводных сетях”.