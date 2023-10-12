Правда ли, что переброска биолаборатории США поближе к России обернулась вспышкой эпидемии в Польше?

 
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Laboratorija
Laboratorija
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Видео на Youtube-канале “НОВОСТИ СЕГОДНЯ” рассказывает о том, что переброска американской биолаборатории в Польшу привела к вспышке эпидемии в этой стране.

Тезисы

В видео озвучивается тезис о том, что переброска сверхсекретных американских биолабораторий на территорию Польши привела к внезапной вспышке эпидемии легионеллы в этой стране, жертвами которой стали десятки, а то и сотни поляков. При этом местом эпидемии называется Жешув, где находится американский военный контингент.

Вердикт

Данное видео является типичным для российской пропаганды, когда в качестве первоисточника используется зарубежное издание, занимающееся распространением дезинформации. Вспышка легионеллы в Польше не является чем-то новым, поскольку ее случаи имели место и ранее, а реакция соответствующих служб говорит о том, что ситуация находится под контролем. Кроме того, развитию бактерий могла способствовать жаркая погода. Поэтому заявления о неких секретных американских биолабораториях, способствовавших эпидемии легионеллы в Жешове, являются манипулятивной дезинформацией.

Комментарий Детектор лжи

Источником, на который ссылается автор российского пропагандистского видео, является польскоязычное издание “Niezależny Dziennik Polityczny”. За долгое время своей деятельности СМИ приобрело устойчивую репутацию распространителя дезинформации, совпадающей с кремлевскими нарративами, в том числе перепечатывая чужие материалы и искажая их содержание. Данный портал уже попадал в поле зрение “Детектора лжи”. С нашими разоблачениями их фейков можно ознакомиться, например, здесь или здесь. Таким образом, уже сам источник информации вызывает много вопросов.
Ложь

Вспышка легионеллеза, о котором идет речь в пропагандистском видео, действительно имела место в Жешове. На сайте Всемирной организации здравоохранения изложено подробное описание данной болезни. Среди прочего, там говорится:

Наиболее распространенным путем передачи Legionella является вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей, способных передавать Legionella, относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.

Власти Подкарпатского воеводства, столицей которого является Жешув, со всей серьезностью отнеслись к вспышке легионеллеза. Уже 18 августа 2023 г., т. е. на следующий день после появления первых заразившихся, были сделаны пробы теплой и холодной воды в городе и околицах, в которых были найдены бактерии Legionella. Концентрация бактерий в некоторых из этих проб была высокой — настолько что существовал риск заражения во время принятия душа. По официальным данным 144 человека было госпитализировано, а 11 – умерло. Коммунальные службы провели дезинфекцию сети подачи воды.

О том, что тезис российских пропагандистов о связи вспышки легионеллеза с некими секретными американскими биолабораториями является фейком, свидетельствует дальнейшая картина распространения данного заболевания в Польше. Единичные случаи заражения имели место еще в трех воеводствах, при этом заразившиеся не находились в течение последнего времени в Жешове. В целом в последнее время в Польше увеличилось количество тестов на наличие данной бактерии. Как отмечают польские врачи, “легионелле не нужен ни заговор, ни чрезвычайная ситуация. У нас была погода, благоприятствующая развитию бактерий, потому что много дней стояла жара и легионелла могла размножаться во многих водопроводных сетях”.

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