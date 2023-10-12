Второй рейс "Spartan" из Тель-Авива запланирован на вечер четверга: зарегистрировалось около 30 человек

Это подтвердил главный советник Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Дарюс Бута. По его словам, "Spartan" должен взлететь в 20 час. вечера.

"Сейчас около 30 человек, призываем и других не медлить", - в комментарии для Elta сказал он.

Утром 7 октября палестинская исламистская группировка "Хамас" начала атаку на Израиль. Террористы выпустили тысячи ракет по израильским городам и вторглись в страну. Израиль официально объявил военное положение.

Литовские учреждения взялись за решения, как вернуть граждан страны, находящихся в зоне боевых действий. Днем в среду в Вильнюсском аэропорту приземлился самолет из Тель-Авива, который доставил 141 гражданина Литвы.

В среду вечером из Тель-Авива вылетел военный самолет "Spartan", на котором, по данным МИД, были вывезены 29 зарегистрировавшихся на рейс соотечественников.

По данным НЦКУ, самолет "Spartan" будет находиться в регионе в режиме ожидания и будет базироваться в турецкой Анталье до 15 октября.