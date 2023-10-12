ФРГ разрешила Израилю применять дроны Heron против ХАМАС

Германия разрешила Израилю использовать два боевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Heron TP для нанесения ударов по позициям боевиков радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщило министерство обороны ФРГ вечером в среду, 11 октября.

Вооруженные силы Германии ранее взяли пять таких БПЛА в лизинг у израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries, который их производит. Два из них оставались в Израиле для обучения немецких пилотов.