В секторе Газа прекратила работу единственная электростанция

Силы "Хамас" продолжают ракетные обстрелы юга и центра Израиля. Израильская армия (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по военным целям в секторе Газа. Кроме того, Израиль обстреливает приграничные районы Ливана, откуда ранее на территорию Израиля были запущены ракеты. Ответственность за удары взяла на себя радикальная исламистская группировка "Хезболла". Армия Ливана сообщила, что обнаружила, откуда по Израилю вёлся огонь. Там остались неиспользованные боеприпасы, которые ливанские военные сейчас деактивируют.

В Израиле с начала вторжения "Хамас" погибли как минимум 1200 человек, около 2400 получили ранения. Главный раввин Израиля разрешил продолжать работы по идентификации тел погибших в том числе и в шаббат.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает о 950 погибших и пяти тысячах раненых в ходе израильских атак.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ответные удары Израиля по Газе "массовым убийством". Турция предлагает своё посредничество в переговорах с "Хамас".