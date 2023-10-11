Министр иностранных дел Литвы предлагает продлить срок действия вида на жительство в Литве для иностранцев, которые не могут вернуться на родину

"Ситуация в Беларуси не меняется. Белорусы, бегущие от репрессий режима, до сих пор не могут безопасно вернуться в страну. Наша приверженность помощи гражданам Беларуси остается твердой и будет продолжаться столько, сколько необходимо. После принятия инициированных мной поправок белорусам, живущим в нашей стране и бежавшим от репрессий режима, больше не нужно будет каждый год обращаться за продлением вида на жительство, а также мы снизим нагрузку на Департамент миграции", - в сообщении Министерства внутренних дел (МВД) цитируется А. Билотайте.