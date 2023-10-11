"Не пытайтесь воспользоваться этой ситуацией". Байден выступил в связи с нападением ХАМАС на Израиль

«Пусть ни у кого не будет никаких сомнений. Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы позаботимся о том, чтобы еврейское и демократическое государство Израиль могло защитить себя сегодня, завтра, как мы это делали всегда, — заявил Байден. — Любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией, я скажу одно: не делайте этого».
«ХАМАС не защищает палестинский народ, — сказал Байден. — Они используют палестинский народ в качестве живого щита».
«Мы поддерживаем Израиль, мы поддерживаем Израиль», — подчеркнул Байден, добавив, что у Израиля будет все, что требуется, чтобы отреагировать на нападение.
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