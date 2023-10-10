В Вильнюсе столкнулись автомобили, один из них перевернулся

По данным Вильнюсской полиции, в 14 ч. на ул. Сантаришкю столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся. Сообщается, что в одной из машин был младенец. На место ДТП выехали врачи, пожарные-спасатели и полиция.
По данным источников, Mercedes Benz поворачивал налево и не пропустил ехавший прямо по главной дороге Volvo.
От удара Mercedes Benz перевернулся на бок. По предварительным данным, пассажирку Mercedes Benz с младенцем увезли на осмотр в больницу.
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