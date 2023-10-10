В Японии оппозиционного депутата исключили из партии за несогласованный визит в Россию и поддержку войны с Украиной

 
"Настоящее время"
Muneo Suzuki
Muneo Suzuki
ФОТО: AFP / Scanpix

Руководство оппозиционной партии "Общество обновления Японии" приняло решение исключить из своего состава депутата Мунэо Судзуки, который в начале октября посетил с несогласованным визитом Россию. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Кроме того, что Судзуки не сообщил руководству партии о своей поездке в Россию, причиной исключения депутата стало то, что в ходе своего визита он заявил, что уверен в победе России в войне против Украины, уточняет издание.

По словам генерального секретаря партии Фумитакэ Фудзиты, Судзуки "извинился за доставленные партии неудобства" и заявил, что сам подал заявление о выходе из партии, которое было принято.

Мунэо Судзуки находился в России с первого по третье октября 2023 года. Он стал первым официальным представителем власти Японии, который посетил РФ с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

Во время своего визита японский депутат провел встречи с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным.

Япония с начала вторжения России в Украину вместе с другими странами начала вводить санкции против РФ. Японские власти запретили в том числе экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования, дронов, стали и алюминия, космических аппаратов и компонентов для них, электрооборудования и оптического оборудования. Под персональные санкции Японии попали президент Владимир Путин, высшие должностные лица, военные, бизнесмены и другие лица. Россия также лишилась статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

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