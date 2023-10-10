Как живет самый контрастный район Литвы? "700 шагов" по Вильнюсу с Екатериной Лавринец

"В таких исторических предместьях во всей Европе в 20 веке происходила модернизация, менялся тип застройки. Шнипишкес именно уникален этим контрастом. Если вы введете "Шанхай" в Гугл, то тоже увидите увидите фотографии подобного контраста. Старая застройка и стеклянные офисы. Это тот же прыжок, что Шанхай совершил в начале 21 века", - рассказывает городской антрополог Екатерина Лавринец.

Шнипишкес – один из самых необычных районов Вильнюса. Кто-то называет его деревней в городе, кто-то обращает внимание на запущенные дома и пустующие территории, а кто-то пророчит будущее динамично развивающегося района с новой коммерческой и жилой застройкой. Все чаще в Шнипишкес заглядывают туристы и блогеры — не стала исключением и наша съемочная группа.

Шнипишкес — очень "материальный" район, отмечает Екатерина. И здесь стоит быть внимательным к деталям. Например, на кирпичах можно заметить букву D, которая означает, что это продукция основанного еще в 19 веке кирпичного завода в Дварчёнисе. Некогда Шнипишкес был знаменит своими глиняными карьерами, в 16-17 веке — керамическими и стекольными мастерскими. Или же здесь найти дома со старыми табличками 19 века, где указаны имена жителей, потому что некогда был важен не номер дома, а кто там живет.

"И мне довелось слышать такие предположения: если в старом городе вы видите черепичную крышу, то велика вероятность, что она произведена в Шнипишкес. Это совсем иной уклад жизни, это деревня в центре города. Здесь проходил, вероятно, тракт, судя по тому, что улица мощенная, и было немало извозчиков. Среди жителей есть те, кто говорят - мы живем в бывших конюшнях, которые были переделаны. Здесь было много таких дворов с постройками разного назначения", - говорит Екатерина.